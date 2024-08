Genshin Impact: Riesiges 5.0-Update bringt komplett neue Nation ins Spiel

Bald erscheint ein neues Update für Genshin Impact, das die inzwischen sechste Nation ins Spiel bringt: Natlan, das Reich des Feuers. Sobald das Update da ist, könnt ihr die Map über einen neuen Teleportationspunkt erreichen, sobald ihr den Prolog des Archontenauftrags in Mondstadt abgeschlossen habt.

In Natlan erwarten euch unter anderem Saurier, deren Körper ihr übernehmen und deren Fähigkeiten ihr euch aneignen könnt. So könnt ihr euch dann in die Erde graben, Klippen erklimmen, euch an hochgelegene Orte ziehen oder durchs Wasser surfen.

Daneben bietet das Update natürlich auch wieder neue Charaktere: Diesmal könnt ihr euch Kinich (Dendro, 5 Sterne), Mualani (Hydro, 5 Sterne) und Kachina (Geo, 4 Sterne) holen.

Update 5.0 für Genshin Impact erscheint am 28. August für alle Plattformen.