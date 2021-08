Genshin Impact - so sieht das Gameplay von Aloy aus

26.08.2021 10:31 Uhr

Auch Aloy aus Horizon Zero Dawn gesellt sich nun zu den spielbaren Charakteren in Genshin Impact. Mit ihrem Bogen und Eisattacken gewappnet kann die Kämpferin so Gegner einfrieren.

Aloy ist ab dem 1. September 2021 für alle PlayStation-Spieler*innen in Genshin Impact verfügbar.