Ghost of Tsushima: Legends - Gameplay-Trailer zum kostenlosen Koop-DLC

17.08.2020 16:07 Uhr

Mit Ghost of Tsushima: Legends bekommt der aktuelle PS4-Hit einen kostenlosen Multiplayer-Modus spendiert, der ab Herbst 2020 neue Koop-Missionen ermöglichen soll. Anders als das Hauptspiel soll Ghost of Tsushima: Legends auf die japanische Folklore setzen und uns gegen Dämonen antreten lassen.

Ingesamt vier Spieler müssen in Ghost of Tsushima: Legends zusammenarbeiten und haben dafür Zugriff auf unterschiedliche Klassen. Nach dem Launch soll GoT: Legends soger einen 4-Spieler-Raid erhalten.

Ghost of Tsushima: Legends erscheint im Herbst 2020 kostenlos für PS4.