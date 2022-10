Ghostbusters: Spirits Unleashed - Die Multiplayer-Geisterjagd hat begonnen

Ghostbusters: Spirits Unleashed ist am 18. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen. Das Spiel ist um den zentralen Multiplayer-Modus herum aufgebaut, in dem 4 Geisterjäger*innen gegen einen Geist antreten. Der Geist muss versuchen, das Spuklevel einer Karte zu steigern, während die Ghostbusters ihm nachjagen.

Zwischen den Partien wird außerdem eine ganz neue Geschichte erzählt und berühmte Charaktere wie Ray, Winston oder der Slimer treten ebenfalls auf. Darüber hinaus haben die Entwickler*innen die Welt des Franchises mit viel Liebe zum Detail nachgebaut, die Ausrüstung kann individuell angepasst werden und es stehen mehrere Geister zur Auswahl.