Gleich 3 Shooter-Klassiker geschenkt im Abo - Neu + Gratis-Games

Wie jede Woche präsentieren wir euch auch heute wieder die Neu & Gratis-Games, unsere News-Sendung zum Wochenende, in der wir euch die Highlights der letzten Woche, die neuen Releases der nächsten Woche und all die Spiele vorstellen, die ihr übers Wochenende und darüber hinaus kostenlos spielen könnt.

Wir befinden uns zwar mitten im Sommerloch, aber ein paar neue Spiele gibt es dennoch zu entdecken!

Außerdem könnt ihr dieses Wochenende eine Menge Spiele gratis abstauben. Im Epic Games Store gibt es zum Beispiel The Falconeer, aber vor allem mit einem PlayStation Plus Abo oder Amazon Prime gibt es im Moment eine Menge geschenkt. Auf Steam gibt es außerdem eine kostenlose Demo zu Flintlock: The Siege of Dawn.

