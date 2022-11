Der Goat Simulator 3 ist eigentlich erst der zweite Teil der Reihe, aber laut den Entwickler*innen so gut, dass er direkt zum Finale einer Trilogie wird. Das Spiel ist am 17. November für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Erneut dreht sich alles um die namensgebenden Ziegen, die in einer offenen Welt für Zerstörung sorgen.

Im Grunde handelt es sich um eine abgedrehte Physik-Spielwiese. Als Ziege könnt ihr alleine oder mit Freund*innen losziehen und Autos rammen oder fahren, Bomben zünden und offenbar auch Giraffen reiten.