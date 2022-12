God of Rock - Trailer stellt die Mischung aus Rhythmus- und Fighting-Game vor

God of Rock ist eine Mischung aus Rhythmus- und Fighting-Game, das Maximum Games entwickelt wird. Das Spiel erscheint am 18. April 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Ähnlich wie in anderen Musik-Spielen müssen die Spieler*innen im Rhythmus der Hintergrundmusik die auf dem Bildschirm angezeigten Tasten drücken.

Dabei treten zwei Spielende wie in einem Fighting Game gegeneinander an. Wer einen Beat verpasst, nimmt Schaden, besondere Spezialattacken können darüber hinaus eingesetzt werden, um den Widersachern das Leben schwer zu mache. So müssen die kurze Zeit mehr Noten treffen oder schneller reagieren,