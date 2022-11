God of War Ragnarök - Im neuen Trailer wird Ben Stiller zu Kratos

Mit God of War Ragnarök erwartet uns am 9. November der wohl größte Release des Jahres für PS4 und PS5. Das Spiel ist der direkte Nachfolger des Titels von 2018 und schließt die Saga um die nordischen Götter ab. Nach den Ereignissen aus Teil eins steht die namensgebende Götterdämmerung bevor und erneut werden Kratos und sein Sohn Atreus mit in die Geschichte hereingezogen.

Im neuen Trailer gibt es allerdings kein neues Gameplay oder Informationen zur Story. Tatsächlich tauschen sich Ben Stiller, LeBron James und John Travolta zusammen mit ihren Kindern darüber aus, was es bedeutet, Vater zu sein.