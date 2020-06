Godfall - Gameplay-Reveal-Trailer zum PS5-Slasher

12.06.2020 00:39 Uhr

Godfall wird als Third Person Looter-Slasher beschrieben: Das Spiel für PS5 und PC setzt auf ein Melee-Kampfsystem, lässt uns also Monster mit Nahkampfangriffen zu Klump hauen, während wir looten was das Zeug hält. Der Gameplay-Trailer zeigt, was uns dabei genau erwartet.