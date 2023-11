Grafik-Kracher für PS5: Die P.T.-Alternative Luto könnt ihr jetzt gratis anspielen

Die "The Choice"-Demo des Horror-Adventures Luto könnt ihr euch ab sofort auf PS5 herunterladen, um so vor dem Release in 2024 einen Eindruck zu bekommen, ob euch die P.T.-Alternative taugt – und ob ihr dem Grusel gewachsen seid.



Darum geht's in Luto: Ihr bekommt hier ein klassisches Horrorhaus-Gruselspiel, in dem ihr versuchen müsst aus den heimischen vier Wänden zu entfliehen und dabei von einem unheimlichen Geist verfolgt werdet.