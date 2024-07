Black Myth: Wukong gehört zu den Spielen, die in Trailern fast schon zu schön aussehen, um wahr zu sein. Und auch das Kampfgeschehen macht ordentlich was her. Der Hauptcharakter wirbelt mit seinem Stab genauso stylisch wie effektiv um riesige Monster herum und feuert dabei Hiebe, Zauber und Paraden ab. Das weckt beim Zuschauen direkt Lust, selbst loszulegen!

Wir konnten uns in einer eineinhalbstündigen Demo einen ersten Anspiel-Eindruck verschaffen und uns dabei auch einem bisher noch nicht gezeigten Geheimboss stellen. Ist Black Myth der actionreiche Souls Like-Traum, nach dem die Trailer aussehen - oder doch eher ein Grafikblender?