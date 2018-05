Graveyard Keeper - Reveal-Trailer zum humorigen Friedhof-Manager

Freitag, 20. April 2018 um 11:03

Entwickler Lazy Bear Games bringt 2018 Graveyard Keeper auf die Xbox One und den PC. In dem Spiel, das sich selbst nicht allzu ernst nimmt und das vom Grafikstil an Stardew Valley erinnert, ist es eure Aufgabe, eine Mittelalter-Friedhof aufzubauen und zu managen. Dafür müssen beispielsweise Ressourcen gesammelt und zudem sichergestellt werden, dass die Kosten für den Friedhof nicht explodieren. Garniert mit einer großen Prise schwarzen Humors und einer über den Friedhof hinausgehenden Spielwelt macht Graveyard Keeper jetzt schon einen interessanten weil ungewöhnlichen Eindruck. Im Gameplay-Trailer könnt ihr euch erste Spielszenen ansehen, der Release von Graveyard Keeper ist im Laufe des Jahres 2018 für die Xbox One und den PC geplant.