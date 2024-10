Gruselspiel mit einzigartigem Zeichentrick-Look zeigt Gameplay - kommt für PS5, Xbox, Switch und PC

Bye Sweet Carole ist ein kommendes Gruselspiel mit einem ganz besonderen, märchenhaften Zeichentrick-Stil. Es entführt uns in die Welt Corolla, die von Kaninchen bevölkert wird. Wir schlüpfen dabei in die Rolle der jungen Frau Lana Benton und verwandeln uns unter anderem auch selbst in ein Langohr, um das fantastische Setting zu erkunden und uns finsteren Kreaturen zu stellen.

Während des Indie Horror Showcase' wurde ein neuer Trailer gezeigt. Der Titel soll 2025 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch erscheinen.