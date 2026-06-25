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GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse

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GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse

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Julius Busch, Christian Fritz Schneider
25.06.2026 | 11:30 Uhr

Wir haben neue Infos zu GTA 6, Rockstar hat nicht nur dutzende Screenshots veröffentlicht, sondern auch Details zu Vorbestellerboni und dem Preis. Fritz und Julius haben sich alles für euch angeschaut und ordnen die wichtigsten Fakten für euch ein.
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