25.03.2022 11:30 Uhr

In Gun Jam müssen wir nicht nur haufenweise Gegner über den äh, Haufen ballern, sondern das auch noch im richtigen Takt tun. Hier treffen First Person Shooter mit Comic-Look à la Borderlands und Rhythmusspiele im Stil von Beat Saber, Guitar Hero und Co aufeinander. Das Ergebnis sieht zumindest im Trailer von der Future Games Show schon mal sehr vielversprechend aus.