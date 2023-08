Gute Zeiten für Turtle-Fans - TMNT: Shredder's Revenge bekommt zwei beliebte neue Charaktere

Fans der Teenage Mutant Ninja Turles kommen in letzter Zeit ziemlich auf ihre Kosten. Im vergangenen Jahr erschien der Retro-Prügler TMNT: Shredder’s Revenge und vor wenigen Tagen ist ein ganz neuer Animationsfilm mit den Turtles im Kino gestartet. Ende des Monats bekommt Shredder's Revenge jetzt auch noch einen DLC.

In Dimension Shellshock, das am 31. August für 7,99€ auf den Markt kommt, wird ein neuer Überlebensmodus eingeführt. In dem sammelt ihr Kristalle, die euch dann Zugriff auf spezielle Fähigkeiten und Mutationen ermöglichen. Außerdem kommen zwei neue Charaktere ins Spiel.

Diese Charaktere sind neu: Karai ist ein ehemaliges Mitglied des Footclans und sollte die Nachfolge von Oberbösewicht Shredder antreten.Usagi ist ein aus dem gleichnamigen Comic bekannter Samurai-Hase, der den Turtles in mehreren Crossovern begegnet. Zusätzlich zu den kaufbaren Inhalten wird es auch ein Gratis-Update mit neuen Farben geben.