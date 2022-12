Hades 2: Rogue-lite-Hit aus 2020 bekommt überraschend ein Sequel

Der Überraschungs-Hit aus 2020 Hades hat noch eine Überraschung parat: Es bekommt tatsächlich ein Sequel.

Wie Supergiant Games angekündigt hat, wird Hades 2 in 2023 erscheinen – zumindest in Early Access-Form. Genau wie das erste Spiel, wird es zunächst eine Vorabphase geben, während sich das Spiel in Entwicklung befindet. Neben PC sind erst einmal keine anderen Plattformen bisher bestätigt