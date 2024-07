Harry Potter-Spiel gibt's bald mit PS Plus gratis: Hier ist erstes Gameplay zum Quidditch-Spektakel

In Harry Potter: Quidditch Champions dreht sich alles um den namensgebenden Besensport aus dem Harry Potter-Universum. Der neue Trailer zeigt jetzt auch erstes, richtiges Gameplay und stellt die Spielmodi genauer vor: So gibt es einen Karrieremodus, indem ihr euch im Singleplayer an die Spitze hocharbeitet ebenso wie einen kompetitiven Online-Modus.

Daneben zeigt der Trailer noch einige der bekannten Charaktere, in deren Haut wir im Spiel schlüpfen können: darunter etwa Harry, Draco oder Ron. Alternativ können wir uns auch einen komplett eigenen Charakter erstellen, deren Aussehen und Kleidung wir anpassen dürfen.

Harry Potter: Quidditch Champions erscheint für PlayStation- und Xbox-Konsolen, sowie PC am 3. September. Habt ihr ein PS Plus-Abo, bekommt ihr außerdem kostenlos Zugriff auf die Standard-Version. Das Quidditch-Spiel soll zusätzlich auch für Nintendo Switch erscheinen, hier ist für den Release bislang allerdings nur "Weihnachtssaison 2024" angegeben.