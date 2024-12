Harvest Moon: The Winds of Anthos schickt euch mit einem mobilen Bauernhof durch eine Open World

Harvest Moon: The Winds of Anthos ist der aktuellste Teil der von Publisher Natsume herausgegebenen Reihe. Hier farmt ihr im friedlichen Land Anthos, das von einem Vulkanausbruch erschüttert wurde. Durch das Unglück wurden die vielen kleinen Orte der Welt von einander isoliert. Eure Aufgabe ist es, den Kontakt zwischen den Menschen wieder herzustellen. Damit das gelinkt, zieht ihr mit eurer mobilen Farm umher, betreibt Landwirtschaft, führt romantische Beziehungen und helft den Menschen der Region.

Die Spiele basieren auf dem originalen Harvest Moon von Entwickler Marvelous, der heute für die Reihe Story of Seasons bekannt ist.

Harvest Moon: The Winds of Anthos gibt es für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC.