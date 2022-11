Harvestella - Der Mix aus JRPG und Stardew Valley ist jetzt erhältlich

In Harvestella mixt Square Enix klassische JRPG-Elemente mit den gemächlichen Stärken von Lebenssimulationen wie Stardew Valley oder Harvest Moon. Das Spiel ist am 4. November für Nintendo Switch und PC erschienen. In der Welt Lethe gibt es fünf Jahreszeiten. Vier davon funktionieren wie bei uns, die fünfte "Quietus" ist die Zeit des Todes, in der alles vergeht.

Während wir also viel Zeit mit Feldarbeit, Angeln oder der Pflege unserer Beziehungen verbringen, gehen wir auch immer wieder auf Erkundungstouren, tragen Kämpfe aus und versuchen, den Geheimnissen der Welt auf den Grund zu gehen.