Heading Out könnte die packendste Verfolgungsjagd des Jahres werden

Heading Out ist ein neues Roadtrip-Actionspiel, das sich an Klassikern wie Thelma & Louise oder Vanishing Point orientieren will.

Alleine mit eurem Auto bereist ihr dabei die USA. Im Radio wird über euren Roadtrip gesprochen und auf der Straße trefft ihr andere Fahrer*innen und auch die Polizei ist euch auf den Fersen. Der Grafikstil ist größtenteils in Schwarz-Weiß gehalten, einzelne Elemente sind allerdings in Farbe.

Heading Out erscheint am 7. Mai für den PC.