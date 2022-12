Hellboy-Adaptionen für Konsolen waren bisher vor allem eines: unglaublich schlecht. Der letzte Versuch von 2008 - ein furchtbarer God of War-Klon - hält gerade einmal eine 44 auf Metacritic. Mit der Unterstützung des Hellboy-Erfinders Mike Mignola entsteht nun aber ein Neuanfang, der den Halb-Dämon in einen Cel-Shading-Look verfrachtet. Der Stil entspricht der Comic-Vorlage und war in ähnlicher Form auch schon in The Wolf Among Us zu sehen.

Beim Spiel selbst handelt es sich um ein Action-Adventure, bei dem Nahkämpfe im Fokus stehen. Gesprochen wird der Superheld übrigens von Lance Reddick, der Sylens in Horizon und Commander Zavala in Destiny seine Stimme leiht. Erscheinen soll der Titel für PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4, Xbox Series X|S und PS5.