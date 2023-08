Hello Engineer lässt euch im Multiplayer Fahrzeuge wie in Zelda TotK zusammenbasteln

Hello Engineer ist ein Spin-Off der Gruselspiel-Reihe Hello Neighbor von tinyBuild, in der ihr eigene Fahrzeuge aus altem Schrott zusammenbaut. Gefangen in einem alten Vergnügungspark bleibt euch nichts anderes übrig, als Teile zu sammeln und sie zu neuen Kreationen zu verbinden.

Das Spiel erscheint am 17. August für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC und bietet neben dem Solo-Modus auch einen Multiplayer für bis zu vier Spieler*innen. Es gibt einen Story-Modus mit verschiedenen Aufgaben und Bosskämpfen, ihr könnt aber auch im Sandbox-Modus eurer Kreativität freien Lauf lassen.