Hier spielt ihr Draculas Sohn, der vegan lebt und von seinem wütenden Vampir-Dad verfolgt wird

In Voltaire: The Vegan Vampire spielt ihr den jüngsten Sohn von Dracula. In seiner rebellischen Teenager-Phase entschließt sich der kleine Blutsauger dazu, seinem Vater eins auszuwischen! Fortan verzichtet Voltaire darauf, das Blut der Unschuldigen zu trinken und haut von Zuhause ab, um auf seiner eigenen Farm ein pflanzlich basiertes Leben zu führen. Das findet Dracula natürlich weniger lustig und schickt deswegen seine Schergen aus, um das vermeindlich verwirrte Kind wieder zurückzuholen.

So weit, so witzig die Geschichte des kleinen Indie-Spiels. Spielerisch erwartet euch eine Farming Sim mit morbiden Grusel-Charme, in der hier Pflanzen anbaut und euren Bauernhof erweitert. Gemischt wird das ganze mit Kämpfen gegen die Ghule des legendären Vampirlords, der eure blutlose Arbeit zunichte machen will.

Voltaire: The Vegan Vampire gibt es für Nintendo Switch und PC.