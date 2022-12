High on Life - Launch-Trailer zum abgedrehten Shooter mit Rick & Morty-Flair

High on Life ist ein Ego Shooter, der unter anderem von Justin Roiland, einem der Erfinder von Rick & Morty entwickelt wurde und am 13. Dezember für Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen ist. Direkt zum Start landet das Spiel außerdem im Xbox Game Pass.

Der abgedrehte Titel wirft euch als Kopfgeldjäger mitten in eine Alien-Invasion. Als wäre das nicht genug, müsst ihr euch darüber hinaus mit euren organischen Waffen herumschlagen, die gerne mal diskutieren oder sarkastische Kommentare zum Geschehen abgeben.