Hood: Outlaws and Legends - Erster Trailer zum neuen Mittelalter-Abenteuer

06.08.2020 22:57 Uhr

Mit Hood: Outlaws and Legends wurde auf der State of Play ein neues Mittelalter-Abenteuer für die PS4 und die PS5 angekündigt, das 2021 erscheinen soll. Dabei treten zwei Teams gegeneinander an, müssen sich aber auch gegen tödliche KI-Gegner zur Wehr setzen.