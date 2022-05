Hooked on You - Geht auf Dates mit den Killern aus Dead by Daylight in dieser Dating-Sim

18.05.2022 16:43 Uhr

Dead by Daylight erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit und deshalb steht jetzt das erste Spinoff an.

Aber es ist anders, als man vielleicht denken könnte. Denn es ist weder ein wirkliches Horror-Spiel noch ein Multiplayer-Titel. Stattdessen dürft ihr in Hooked on You die Killer aus dem Hauptspiel in einem Strandparadies daten. Bereits zu sehen gab es unter anderem The Wraith, The Huntress und The Spirit – natürlich alle im typischen Visual Novel-Look.

Das Spiel wird entwickelt von dem Studio hinter der Comedy-Visual Novel I Love You, Colonel Sanders. In dieser habt ihr das Maskottchen Colonel Sanders der Fast Food-Kette Kentucky Fried Chicken gedatet. Wir können uns also sicher sein, dass Hooked on You ähnliche Comedy-Elemente haben wird. Bisher ist die Dating-Sim nur für PC mit einem Sommer-Release angekündigt.