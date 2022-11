Horizon Call of the Mountain - Der PS VR2-Ableger kann jetzt vorbestellt werden

Horizon Call of the Mountain ist ein Spin-Off von Horizon Zero Dawn und einer der Starttitel von Sonys PS VR2. Statt Aloy spielen wir einen neuen Charakter, bekannte Orte und Figuren sollen trotzdem vorkommen. Das Spiel erscheint zusammen mit dem neuen Virtual-Reality-Headset am 22. Februar 2023 und kann ab sofort vorbestellt werden.