Horizon: Call of the Mountain - Erster voller Trailer zeigt vollwertiges VR-Gameplay

03.06.2022 00:34 Uhr

Sony hat im Rahmen der State of Play endlich erstes Gameplay zu Horizon: Call of the Mountain gezeigt.

Dahinter verbirgt sich das große PSVR 2-Spiel aus dem Horizon Universum. Dieses Mal spielen wir aber nicht Aloy sondern eine neue Figur. Auf die Nora-Kriegerin werden wir aber trotzdem treffen können. Wie das erste Gameplay zeigt, werden wir tatsächlich ein vollwertiges Spiel erhalten in dem wir klettern, mit dem Bogen schießen, und gegen Maschinen kämpfen müssen.

Horizon: Call of the Mountain hat noch keinen näher genannten Release-Termin. Voraussichtlich wird das Spiel zum noch nicht näher definierten Launch von PSVR 2 zur Verfügung stehen. Zusätzlich wurde während der State of Play noch ein neues Update für Forbidden West mit New Game+ angekündigt, das jetzt zur Verfügung stehen wird.