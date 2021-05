Horizon Forbidden West: Das erste PS5-Gameplay sieht umwerfend aus

27.05.2021 23:45 Uhr

Sony hat in einer State of Play erstes Gameplay zu Horizon Forbidden West gezeigt. In den knapp 14 Minuten langen Spielszenen sehen wir Aloy auf einer Rettungsmission, in der es darum geht, ihren alten Freund Erend zu retten. Dabei kämpft sie sich durch die überwucherten Ruinen San Franciscos und muss sich unter anderem neuen Maschinenwesen stellen, die an Raptoren und Mammuts erinnern.

Aloy setzt für die Fortbewegung nun unter anderem einen Enterhaken und ein Holo-Segel ein, im Kampf gibt es nun unter anderem eine Option, Maschinen kurzzeitig zu verkleben. Alle wichtigen Infos zur State of Play findet ihr in diesem Artikel.



Horizon Forbidden West erscheint zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt für PS5 und PS4.