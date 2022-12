Horizon Forbidden West-DLC enthüllt und es geht in die Burning Shores

Läuft gerade Horizon Forbidden West-DLC enthüllt und es geht in die Burning Shores

Horizon Forbidden West-DLC enthüllt und es geht in die Burning Shores 09.12.2022 | 06:10 Uhr 0 0

s="banner calendar m-b-2 hidden-lg-up js-ga-view xmas-actionwidget-mobile" style="border: none; overflow: hidden;" data-category="xmas2022-widgets-actionwidget-mobile" data-label="Zum Kalender" width="100%" height="442">

Horizon Forbidden West erhält tatsächlich einen DLC. Das haben Guerrilla Games und Sony im Rahmen der Game Awards angekündigt. So geht es dieses Mal in die Burning Shores, einem neuen Gebiet, das im Hauptspiel schon mehrfach erwähnt wurde. Der DLC erscheint am 19. April 2023.