Horizon Forbidden West - Neuer Trailer zeigt die Vorbesteller-Boni des Burning Shores-DLCs

Am 19. April erscheint mit Burning Shores der erste Story-DLC von Horizon Forbidden West exklusiv für die PS5 und führt euch in die Ruinen von LA. Ein Trailer zeigt jetzt neue Szenen aus der Erweiterung und kündigt darüber hinaus Vorteile für Vorbesteller*innen an.

Wer Burning Shores vor dem Release kauft, kann sich so einen schicken Bogen und eine neu Farbe für Rüstungen sichern. Burning Shores ist in den Überresten von Los Angeles angesiedelt. Wo einst eine blühende Metropole lag, warten jetzt aktive Vulkane und andere Gefahren auf Aloy.