Am 19. Oktober erscheint mit Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged der Nachfolger des beliebten Arcade-Racers für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC. Neben jeder Menge bisher fehlenden Spielzeugautos liefert der auch ein paar frische Spielmodi.

So könnt ihr etwa in Eliminierungsrennen antreten, bei denen in regelmäßigen Abständen das letzte Fahrzeug im Feld in Flammen aufgeht und ausscheidet. Auch Drftevents sind erstmals Teil des angebotenen Menüs. Die schicken Umgebungen werden um ein amerikanisches Diner und eine Werkstatt ergänzt.

Die offenen Gebiete, in denen ihr im Editor eigene Kurse bauen dürft, könnt ihr dieses Mal auch frei erkunden und dabei allerlei Geheimnisse aufdecken. Wenn ihr von der Rennaction genug habt, könnt ihr außerdem in Demolition-Derbys antreten.