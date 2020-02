House Flipper - Absurde Renovierungssimulation stellt im Trailer Konsolen-Version vor

17.02.2020 15:27 Uhr

Vor einigen Jahren erschien auf dem PC bereits die absurde Simulation House Flipper. Das Renovierungsspiel hat jetzt einen neuen Trailer bekommen, der endlich eine Konsolen-Version für PS4 und Xbox One bestätigt.

In House Flipper seid ihr ein Ein-Mann-Renovierungsunternehmen. Ihr habt die Aufgabe zerstörte Häuser ein zweites Leben einzuhauchen und dann mit Profit zu verkaufen. Dafür stehen euch eine Vielzahl an Werkzeugen zur Verfügung mit denen ihr Küchen einbaut oder Sanitäranlagen anschließt. Zu guter Letzt investiert ihr noch in Deko, um das Haus dann mit Profit weiterzuverkaufen.

House Flipper erscheint am 25. Februar für PlayStation 4 und am 26. Februar für Xbox One.