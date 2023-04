Humanity: Abgefahrene Trailer zeigen das etwas andere PS Plus-Spiel

PlayStation und Enhance Games haben einen neuen Trailer für das Puzzlespiel Humanity veröffentlicht.

Diese sind eine Parodie auf die etwas verrücktere Seite der japanischen Videospiele. Somit werden mehrere abgedrehte Clips nacheinander gezeigt, die irgendwie eine Situation aus dem Spiel mit realen Schauspielenden abbilden. Das Gameplay selbst ist eine Art Lemmings, wo ihr einen Shiba Inu steuert, der eine Menschenkette ins Licht führen muss. Dafür kann er Befehle platzieren wie die Richtung zu wechseln, zu springen und vieles mehr.

Humanity erscheint am 16. Mai für PS5, PS4, PSVR 2 und PC. Auf PlayStation-Konsolen wird das Spiel am ersten Tag in PS Plus Extra und Premium enthalten sein.