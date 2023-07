Hunde vs Katzen: In diesem RPG im Stil von FF Tactics wird dieses Duell mit Waffengewalt entschieden

Cross Tails ist ein neues RPG von Kemco und Rideon, das am 20. Juli für PS4, PS5, Switch, PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen soll. Der Titel bietet eine umfangreiche Kampagne, die ihr aus zwei verschiedenen Perspektiven erleben könnt. Das Spiel erzählt dabei von zwei Reichen, die miteinander im Krieg liegen.

Je nachdem, ob ihr euch für die Katzenmenschen oder für die Hundemenschen entscheidet, erwarten euch unterschiedliche Herausforderungen und Aufgaben. Das Gameplay erinnert dabei an den PS-Klassiker Final Fantasy Tactics. Ihr gebt also in rundentaktischen Gefechten Anweisungen an eure Verbündeten.

Dabei müsst ihr das Terrain und die Fähigkeiten eurer Kämpfer*innen zu eurem Vorteil nutzen. Beide Seiten bieten mehrere Enden, sodass ein hoher Wiederspielwert gegeben ist.