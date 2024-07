Hunter x Hunter Nen x Impact veröffentlich Trailer zur neuen spielbaren Kämpferin Machi Komacine

Im neuen Trailer zu Hunter x Hunter Nen x Impact wird Machi Komacine als die nächste spielbare Kämpferin vorgestellt. Ihr Moveset besteht aus ihren Nen-Fähigkeiten mit messerscharfen Fäden und ihrer Schnelligkeit.

In Hunter x Hunter Nen x Impact treten Teams aus jeweils 3 Figuren aus der beliebten Serie in einem 1 vs 1 gegeneinander an. Im Kampf kann der Spieler oder Spielerin die anderen Mitglieder des Teams frei einwechseln oder mit einer Assist-Attacke Kombos erweitern. Bezeichnet wird es offiziell als 2D-Fighter.

Das Spiel wird auf Nintendo Switch, PS5 und Steam erhältlich sein.