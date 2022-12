Hyper Gunsport ist Cyber-Volleyball mit Knarren und jetzt erschienen

Hyper Gunsport verbindet Volleyball mit Schusswaffen und einem Cyberpunk-Setting. Das Spiel ist am 22. Dezember für Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erschienen. Eine Version für PS4 und PS5 soll laut den Entwickler*innen bald folgen.

In Hyper Gunsport dreht sich alles um das Spiel. In den Matches treten zwei Zweierteams gegeneinander an. Wie beim Volleyball gibt es ein Netz in der Mitte und einen Ball, der den Boden nicht berühren darf. Um ihn in der Luft zu halten, werden Schusswaffen und Spezialattacken genutzt.