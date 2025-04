Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - Nächster Teil angekündigt, es geht in die Vergangenheit

Mit der Nintendo Switch 2 kommt auch ein neues Zelda-Spiel. Nämlich Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Darin gerät Prinzessin Zelda mit ihren Kameraen in die ferne Vergangenheit - es handelt sich ausdrücklich um ein Prequel, das auf die Ereignisse in Tears of the Kingdom hinleitet.

Ihr steuert nicht nur die Kriegerprinzessin, sondern auch ihren Begleiter König Rauru, beide sind im Trailer schon mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu sehen.

Das Spiel erscheint im Winter 2025 für Nintendo Switch 2.