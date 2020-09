Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung - Gameplay-Trailer kündigt Zelda: BotW-Prequel an

08.09.2020 16:25 Uhr

Mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung kehrt nicht nur das Dynasty Warriors-artige Zelda-Spin-off zurück. Das in einer kleinen Präsentation enthüllte Action-RPG soll zudem auch als Prequel zu Breath of the Wild dienen und die Vorgeschichte des Switch-Hits erzählen. 100 Jahre vor den Ereignissen des Originals treten wir als Link, Zelda und Co. gegen die Heerscharen Ganons an.

Sowohl in Sachen Geschichte als auch Art-Design orientiert sich Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung sehr an Breath of the Wild. Zelda-Fans kommen hier also voll auf ihre Kosten. Sogar ein Releasetermin ist schon bekannt: Am 22. November 2020 geht es exklusiv für die Switch los.