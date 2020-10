Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung - Neuer Trailer zeigt einige Verbündete 100 Jahre vor Breath of the Wild

07.10.2020 17:05 Uhr

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung lässt euch die Ereignisse vor Breath of the Wild in einem actionreichen Dynasty Warriors-Spinoff erleben.

Jetzt hat Nintendo einen neuen Trailer veröffentlicht, der etwas mehr Einblicke zu den Verbündeten ermöglicht. Nachdem bereits Impa in ihrer jungen Form zu sehen war, wurden jetzt auch die Forscherin Purah und der Doktor Robelo enthüllt. Ob die beiden auch spielbar sein werden, ist bisher nicht bekannt.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erscheint am 20. November exklusiv für Nintendo Switch.