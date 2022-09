Im dritten Trailer zu Sons of the Forest sehen wir neue grausige Mutationen

In Sons of the Forest stürzen wir erneut über einer von Kannibalen und Mutanten verseuchten Insel ab – diesmal mit einem Helikopter statt einem Flugzeug. Erneut geht darum, uns in Survival-Manier ein Häuslein zu bauen, das sich gut verteidigen lässt, Waffen zu craften und für ausreichend Essen und Trinken zu sorgen.

Im dritten Trailer sind neben einigen Spielmechaniken auch eine Reihe neuer Feinde zu sehen. Die bekannten Kannibalen werden um monströse Erscheinungen ergänzt, wie ein in der Mitte zerteilter Mutant, eine Art Totempfahl, bestehend aus zwei Kannibalen und dem Highlight, einer Fleischmasse, die Babys ausspuckt.