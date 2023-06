Im Game Pass könnt ihr schon bald als Cyber-Samurai gegen Dino-Horden kämpfen

Mit Exoprimal erscheint am 14. Juli eines der abgedrehtesten Spiele des Jahres für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC. Direkt zum Release landet der Titel außerdem im Game Pass. Der Third-Person-Shooter spielt in einer dystopischen Zukunft, in der riesige Dino-Horden die Erde überfallen.

Die letzte Hoffnung der Menschheit sind Soldat*innen, die den Urzeitviechern in sogenannten Exosuits entgegen treten. Ihr spielt Online in Teams zu je fünf Spieler*innen und müsst zufällig ausgewählte Ziele erfüllen. Die Teams können sich dabei gegenseitig unterstützen, aber auch angreifen. Wer seine Aufgaben zuerst erledigt, geht als Sieger hervor.

Die Exosuits haben dabei verschiedene Fähigkeiten und Rollen. Ihr müsst euer Team also auch strategisch vorteilhaft zusammenstellen, um erfolgreich zu sein. In einem neuen Trailer wird der Suit namens Murasame näher vorgestellt.