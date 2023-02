Im neuen Marvel's Midnight Suns-Trailer stößt Venom zur Superhelden-Gruppe

Das Taktik-Rollenspiel Marvel's Midnight Suns ist seit Anfang Dezember auf PlayStation, Xbox und PC erhältlich. Jetzt ist die erste Season gestartet und so landen auch die ersten neuen Inhalte im Spiel. Am 23. Februar stößt so der Antiheld Venom, der vor allem aus den Spider-Man-Comics bekannt ist, zu den restlichen Superheld*innen.

Das Spiel wurde von den XCOM-Machern Firaxis entwickelt und setzt auf ähnliche Stärken wie der Rundenstrategie-Hit. Die Held*innen werden nicht direkt gesteuert, sondern nacheinander und in Runden. So könnt ihr die speziellen Fähigkeiten von Hulk, Iron Man und Co. kombinieren und so Gefechte für euch entscheiden.