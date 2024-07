Im neuen Overlord-Anime-Film muss sich Ainz neuen Gegner und einem ganzem Königreich stellen

Overlord: The Sacret Kingdom ist der zweite Film zur namensgebenden Dark Fantasy- und Isekai-Reihe Overlord.

Es gibt derzeit nur Termine für die Veröffentlichung in den japanischen Kinos und Streamingdiensten, aber Crunchyroll gab bekannt, dass es sich die Rechte am Film für Europa, Amerika und andere Länder bereits gesichert hat. Es ist also anzunehmen, dass der neue Anime-Film zu Overlord auch hierzulande bei Crunchyroll oder sogar in den deutschen Kinos verfügbar sein wird.

In Japan ist der Release für September geplant, einen konkreten Termin für einen internationalen oder deutschen Release gibt es derzeit noch nicht.

Um was geht's in Overlord und im Film: The Sacret Kingdom? Nach zwölf Jahren in seinem Lieblings-MMORPG loggt sich Momonga ein letztes Mal ein, dem Spiel noch eine letzte Ehre zu erweisen bevor die Serve abgeschaltet werden. Dabei findet er sich plötzlich dauerhaft in der Spielwelt wieder und kann sich auch nicht mehr ausloggen. Dort gefangen, nimmt er die Persönlichkeit seines eigenes Avatars und Anführer der Gilde Ains Ooal Gown an.

Das einst wohlhabende Heilige Königreich steht nun am Rande des Ruins. Jahrelang sicherte eine riesige Mauer Frieden und Schutz vor Invasionen der benachbarten Königreiche. Dieser Frieden endet jedoch abrupt mit dem Auftauchen des Dämonenkaiser Jaldabaoth und seiner Armee aus bösartigen Halbdämonen.

Aus Angst vor dem gleichem Schicksal bittet das benachbarte Slane-Theokratie dem mächtigen Magier Ains Ooal Gown und sein Reich um Hilfe.