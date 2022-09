Im neuen Sonic Frontiers-Trailer wird der blaue Igel zu Super Sonic

Sonic Frontiers ist das spannendste Spiel mit dem blauen Igel seit vielen Jahren. Erstmals verschlägt es das Sega-Maskottchen in eine komplett offene Welt. Die Erwartungen an den Titel, der am 8. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheint, sind hoch, genauso aber auch die Fallhöhe.

In einem neuen Trailer von der Tokyo Game Show sehen wir Gameplay aus der Open World, Bosskämpfe und auch die Verwandlung zu Super Sonic. Diese Form erreicht der blaue Igel eigentlich nur sehr selten, etwa bei finalen Kämpfen, in Frontiers soll die Verwandlung aber häufiger vorkommen.