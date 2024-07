Crunchyroll veröffentlichte am 07. Juli 2024 einen neuen Trailer zur dritten Staffel von Fire Force und kündigte auch einen groben Releasezeitraum dafür an. Staffel 3 des actionreichen Shonen-Animes Fire Force ist für April 2025 geplant und wird vermutlich auf Crunchyroll verfügbar sein.

Im neuen Trailer gibt es bereits die ersten Einblicke auf die neuen Antagonisten und allgemein neue bedeutende Charaktere. Die Geschehnisse scheinen direkt an das Ende der zweiten Staffel anzuknüpfen. Auch gibt es im neuen Videomaterial die Bestätigung, dass Fire Force im gleichen Universum wie Soul Eater spielt, einer anderen Anime- und Manga-Reihe des gleichen Mangakas von Fire Force. Es wird der markante Mond aus Soul Eater gezeigt.

Aber um was geht's in Fire Force überhaupt? Der Anime spielt im einer fiktionalen Version des Jahres 198 des Sonnenkalenders. In Tokyo leben die Bewohner*innen jeden Tag in Angst, dass zu jedem Zeitpunkt ihre Mitmenschen plötzlich Feuer fangen können und sich dann in sogenannte Flammenwesen verwandeln. Diese Wesen stellen eine Gefahr für die Gesellschaft dar, da sie alles in ihrer Umgebung in Brand setzen.

Damit die Stadt und ihre Bewohner jedoch unversehrt bleiben und geschützt werden, wurde eine Sondereinheit der Feuerwehr gegründet, die genau diese Bedrohung ausschaltet.

Die Anime-Serie zu Fire Force ist auf Crunchyroll verfügbar und umfasst aktuell zwei Staffeln, die jeweils 24 Folgen beeinhalten. Beide Staffeln sind komplett auf Deutsch erhältlich oder können in der japanischen Originalsprache mit deutschen Untertiteln geschaut werden.