Im Puzzlespiel Maquette befindet sich die Welt noch einmal in sich selbst

01.07.2020 19:32 Uhr

Im Rahmen der PlayStation Indies zeigt Sony neun verschiedene Indie-Spiele.

Bei Maquette existiert die gesamte Welt noch einmal in sich selbst. So könnt ihr in einem Haus auf einem Tisch ein Modell sehen und in diesem ist das gesamte Haus zu sehen aber in kleiner. Mit dieser Mechanik müsst ihr dann Rätsel lösen und eine Geschichte rund um ein verliebtes Paar aufdecken.

Maquette soll 2020 für PS4 und PC erscheinen.