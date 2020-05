Im Spongebob-Remake erwarten euch komplett verrückte Bosskämpfe

15.05.2020 14:21 Uhr

Am 23. Juni erscheint mit Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated ein Remake des Jump & Run-Klassikers. Publisher THQ Nordic hat jetzt einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der uns die verrückten Bosskämpfe zeigt. So muss sich der beliebte Schwamm gegen altbekannte Fieslinge der Serie und Roboter-Versionen seiner Freunde zur Wehr setzen.

Das Spongebob-Remake erscheint für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.