Im Trailer zu Echoshift wird die innovative Spielmechanik erklärt

20.07.2022 11:07 Uhr

Bei Echoshift handelt es sich um ein Puzzle-Spiel, das ursprünglich für die PSP auf den Markt kam. Wer den Vorgänger Echochrome kennt, ist mit dem Spielprinzip rund um die Echos bereits vertraut.

Genau wie beim Vorgänger geht es in Echoshift darum, Level in einem bestimmten Zeitlimit abzuschließen. Dies ist aber nicht ohne Weiteres möglich. Anfangs manipuliert ihr die Stage und wenn die Zeit abgelaufen ist, wird von euren Aktionen ein sogenanntes Echo erschaffen. Jetzt könnt ihr das Level erneut spielen und in der vorgegebenen Zeit abschließen, während der Doppelgänger euch den Weg bereitet. Logischerweise werden die Aufgaben immer komplexer und ihr müsst im Laufe des Spiels mehrere Echos erstellen, um diese zu lösen